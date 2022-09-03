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17 минут назад

Зеленский раскрыл детали запрета для россиян на въезд на Украину

Елена Прошина

Украинский президент Владимир Зеленский в ответе на петицию, которая призывает запретить гражданам России въезд на Украину на пятьдесят лет, сообщил, что властям предложено продолжить соответствующую работу, чтобы защитить национальные интересы, сообщает РИА Новости.

Зеленский раскрыл детали запрета для россиян на въезд на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства поддерживает меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за въездом россиян на украинскую территорию. Из ответа Зеленского следует, что в развитие поддержанной электронной петиции о введении визового режима для граждан РФ постановлением правительства Украины от 17 июня прекращается действие соглашения о безвизовых поездках граждан Украины в Россию. Кроме того, вводятся временные ограничения на пересечение государственной границы жителями российских приграничных регионов.

Отмечается, что визовый режим с РФ действует с 1 июля текущего года. Как отметил украинский лидер, кабинету министров предложено продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов государства.

Ранее на сайте президента появилась петиция, в которой содержалась инициатива о полном запрете въезда въезд на Украину всем россиянам на предстоящие пятьдесят лет. Предложение набрало необходимые для ответа Зеленского 25 тысяч подписей.

В мире,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
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