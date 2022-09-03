Зеленский раскрыл детали запрета для россиян на въезд на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский в ответе на петицию, которая призывает запретить гражданам России въезд на Украину на пятьдесят лет, сообщил, что властям предложено продолжить соответствующую работу, чтобы защитить национальные интересы, сообщает РИА Новости.

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Глава государства поддерживает меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за въездом россиян на украинскую территорию. Из ответа Зеленского следует, что в развитие поддержанной электронной петиции о введении визового режима для граждан РФ постановлением правительства Украины от 17 июня прекращается действие соглашения о безвизовых поездках граждан Украины в Россию. Кроме того, вводятся временные ограничения на пересечение государственной границы жителями российских приграничных регионов.

Отмечается, что визовый режим с РФ действует с 1 июля текущего года. Как отметил украинский лидер, кабинету министров предложено продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов государства.