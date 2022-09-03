«Это бред»: Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым

«Он это сделал, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь , что, к счастью, оказалось не так», — отметил бывший канцлер.

Также Шредер затронул вопрос энергетического кризиса Германии. По его словам, самым простым решением был бы запуск газопровода «Северный поток — 2», который завершен и готов к вводу в эксплуатацию. Как считает экс-канцлер, если все станет совсем плохо, то с двумя работающими «Северными потоками» ни у промышленности, ни у немецких домохозяйств не будет проблем со снабжением.