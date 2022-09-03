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14 минут назад

«Это бред»: Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым

Елена Прошина

Украинские власти не смогут получить контроль над Крымом силой, сообщил испанскому изданию ABC экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

«Это бред»: Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым
Фото: EPAEPA

Он считает, что, высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова Вооруженными силами страны лишено смысла. Идею президента о нападении на Крым немецкий политик назвал «бредом».

Как отметил Шредер, Крым оказался в составе УССР лишь благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева.

«Он это сделал, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», — отметил бывший канцлер.

Также Шредер затронул вопрос энергетического кризиса Германии. По его словам, самым простым решением был бы запуск газопровода «Северный поток — 2», который завершен и готов к вводу в эксплуатацию. Как считает экс-канцлер, если все станет совсем плохо, то с двумя работающими «Северными потоками» ни у промышленности, ни у немецких домохозяйств не будет проблем со снабжением.

Политик отметил, что когда он был канцлером, то Германия только на 35 процентов зависела от российского газа. В конце эпохи Ангелы Меркель зависимость была намного больше.

В мире,Владимир Зеленский,Герхард Шредер,Католическая церковь,
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