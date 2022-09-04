Американский журналист и обозреватель Foreign Policy Джек Детч (Jack Detsch) уличил президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии идеологии. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.

Публицист проанализировал биографию украинского лидера и указал на то, что до решения баллотироваться на пост президента в 2019 году Зеленский по большей части отсутствовал в политической жизни страны. В частности, Детч отметил, что политик не сыграл никакой роли ни в «оранжевой революции» 2004 года, ни в государственном перевороте в 2014 году.

Журналист также выразил мнение, что книга украинского журналиста Сергея Руденко «Зеленский: Биография» не отражает процесс перехода от успешного комика к образу лидера военного времени. По мнению Детча, книга отражает первые два года пребывания в должности. При этом сам обозреватель FP сравнил этот период с еще одним сезоном популярного телевизионного шоу «Слуга народа», назвав его небрежным и хаотичным.

В то же время Руденко в своей книге отметил, что с 24 февраля 2022 года мир увидел совершенно другого Зеленского.