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5 часов назад

Американский журналист уличил Зеленского в отсутствии идеологии

Lenta.ruиещё 3

Американский журналист и обозреватель Foreign Policy Джек Детч (Jack Detsch) уличил президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии идеологии. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.

Публицист проанализировал биографию украинского лидера и указал на то, что до решения баллотироваться на пост президента в 2019 году Зеленский по большей части отсутствовал в политической жизни страны. В частности, Детч отметил, что политик не сыграл никакой роли ни в «оранжевой революции» 2004 года, ни в государственном перевороте в 2014 году.

Журналист также выразил мнение, что книга украинского журналиста Сергея Руденко «Зеленский: Биография» не отражает процесс перехода от успешного комика к образу лидера военного времени. По мнению Детча, книга отражает первые два года пребывания в должности. При этом сам обозреватель FP сравнил этот период с еще одним сезоном популярного телевизионного шоу «Слуга народа», назвав его небрежным и хаотичным.

В то же время Руденко в своей книге отметил, что с 24 февраля 2022 года мир увидел совершенно другого Зеленского.

«Человек, который не побоялся принять вызов [президента России Владимира] ПутиПутина и стать лидером народного сопротивления российской агрессии. <...> Глава государства, которого встречают аплодисментами в европейских парламентах и КонгКонгрессе США», — отметил автор книги.

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