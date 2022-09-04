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2 часа назад

В ДНР сообщили об обстреле Макеевки из РСЗО "Ураган" со стороны ВСУ

ТАССиещё 3

Украинские военные в воскресенье открыли огонь по городу Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ обстреляли из «Урагана» Макеевку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

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