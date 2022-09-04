ВСУ обстреляли из «Урагана» Макеевку

Украинские военные в воскресенье открыли огонь по городу Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).