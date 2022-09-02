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36 минут назад

Завершилось голосование по выбору нового премьера Британии

Елена Прошина

В Великобритании завершилось голосование по выбору нового премьер-министра страны и лидера Консервативной партии. Об этом сообщает ТАСС.

Завершилось голосование по выбору нового премьера Британии
Фото: ReutersReuters

Голосование проводилось среди членов Консервативной партии, общее число которых составляет от 160 тысяч до почти 200 тысяч человек. Голосующие могли отдать свой голос онлайн, либо традиционно воспользоваться почтой.

Бюллетени начали рассылать 1 августа, а в предстоящие выходные пройдёт подсчёт голосов. Имя лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании объявят 5 сентября.

На посты претендуют глава МИД Великобритании Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Предварительные опросы говорят в пользу Лиз Трасс – она опережает своего оппонента со значительным отрывом в 30%.

Официально новый премьер вступит в должность после аудиенции с королевой Великобританией Елизаветой II, которая в этот раз пройдёт в замке Балморал в Шотландии. По возвращению от королевы новый премьер выступит с первой речью, объявит состав сформированного правительства, а после проведёт встречу высокопоставленных членов кабинета министров и сессию вопросов и ответов в парламенте.

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Ранее Лиз Трасс заявила, что в случае избрания ее премьер-министром она собирается сразу же позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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