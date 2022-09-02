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50 минут назад

Die Welt: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций

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В Австрии склоняются в пользу отмены антироссийских санкций из-за подскочивших цен на электроэнергию, говорится в материале Die Welt.

Die Welt: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

«В Австрии больше нет чёткого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться», — говорится в материалах издания.

Также отмечается, что население всё больше поддерживает правонационалистическую несистемную Австрийскую партию свободы, которая положительно настроена в отношении президента России Владимира Путина.

Автор статьи проиллюстрировал свою точку зрения данными опроса, согласно которым 40% австрийцев выступают против рестрикций в отношении Москвы.

Ранее профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани написал, что западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.

Шольц назвал условие отмены санкции против России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

В мире,Антон Силуанов,Владимир Путин,
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