В Австрии склоняются в пользу отмены антироссийских санкций из-за подскочивших цен на электроэнергию, говорится в материале Die Welt.

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«В Австрии больше нет чёткого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться», — говорится в материалах издания.

Также отмечается, что население всё больше поддерживает правонационалистическую несистемную Австрийскую партию свободы, которая положительно настроена в отношении президента России Владимира Путина.

Автор статьи проиллюстрировал свою точку зрения данными опроса, согласно которым 40% австрийцев выступают против рестрикций в отношении Москвы.

Ранее профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани написал, что западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.