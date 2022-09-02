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1 час назад

Глава МАГАТЭ заявил о нарушении физической целостности Запорожской АЭС из-за обстрелов

ТАСС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что целостность Запорожской АЭС (ЗАЭС) вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в районе ее расположения.

Глава МАГАТЭ заявил о нарушении физической целостности ЗАЭС
Фото: ReutersReuters

"Первое, [что меня волнует], - это физическая целостность [ЗАЭС]. Здесь я не буду вдаваться в подробности, только отмечу, что, очевидно, в целом в этом регионе, в этой части Украины наблюдаются интенсивные боевые действия. Военная активность <...> нарастает в этой части страны. И меня это очень беспокоит", - сказал Гросси в пятницу на пресс-конференции в Вене.

При этом значительная часть систем, отвечающих за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС, функционирует относительно хорошо, отметил он.

"Большинство систем безопасности работает относительно хорошо, но имели место перебои. Некоторые из них были связаны с физическим повреждением кабелей, некоторых соединений, а также определенных систем, которые еще не окончательно восстановлены", - сказал Гросси.

"Я и моя команда смогли увидеть дыры в стенах и повреждения из-за обстрелов. Это означает, что физическая целостность объекта была нарушена не единожды, а несколько раз", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

ООН поддержала решение МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Специалисты миссии Международного агентства по атомной энергии увидели на ЗАЭС все, что хотели увидеть, заключил Гросси.

"Мы видели то, что я просил увидеть. Все, что я просил. <...> Я хочу это подчеркнуть, так как считаю этот момент очень важным", - отметил он.

В четверг миссия МАГАТЭ смогла добраться до ЗАЭС. По словам возглавившего миссию Гросси, международные инспекторы смогли получить ключевые данные о ситуации на станции, но продолжат работу, так как многие вопросы требуют более детального обсуждения. Гросси также пообщался с жителями Энергодара, где расположена станция, они вручили ему обращение с призывом остановить украинские провокации в отношении АЭС.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,ООН,
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