Глава МАГАТЭ заявил о нарушении физической целостности ЗАЭС

"Первое, [что меня волнует], - это физическая целостность [ЗАЭС]. Здесь я не буду вдаваться в подробности, только отмечу, что, очевидно, в целом в этом регионе, в этой части Украины наблюдаются интенсивные боевые действия. Военная активность <...> нарастает в этой части страны. И меня это очень беспокоит", - сказал Гросси в пятницу на пресс-конференции в Вене.