Волк загрыз любимую пони главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild.

«Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив ее с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) – всего в ста метрах от дома семьи», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.

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Уточняется, что погибшую пони в пятницу утром обнаружил муж председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен в ее поместье. На место инцидента выехали сотрудник сельскохозяйственной палаты и ветеринар, они взяли пробы.