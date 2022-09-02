В Британии завершилось голосование по выбору нового премьера

Голосование по выбору нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны завершилось в пятницу вечером. Члены партии, число которых, по разным оценкам, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс., могли отдать свой голос либо традиционно по почте, либо онлайн.

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Письма с бюллетенями начали рассылать членам партии 1 августа, в предстоящие выходные будет вестись подсчет голосов. Имя нового лидера партии и премьер-министра Соединенного Королевства объявят 5 сентября. На эти посты претендуют глава МИД Великобритании Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Согласно опросам общественного мнения, явным фаворитом гонки считается Трасс, которая опережает оппонента примерно на 30 процентных пунктов.

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Официально новый премьер-министр вступит в должность 6 сентября после аудиенции с королевой Великобританией Елизаветой II, которая также встретится с уходящим главой правительства Борисом Джонсоном. На этот раз 96-летний монарх впервые за все время своего правления утвердит нового премьера не в Букингемском дворце, а в замке Балморал в Шотландии, где она традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября. Согласно британской прессе, Ее Величество останется в Шотландии вследствие имеющихся у нее "проблем с передвижением".

По возвращении из Шотландии в Лондон новый премьер выступит с первой речью после вступления в должность, после чего начнет объявлять состав сформированного правительства. 7 сентября с утра состоится первая встреча высокопоставленных членов кабинета министров, а днем премьер будет участвовать в первой сессии вопросов и ответов в парламенте королевства. Ожидается, что выступление в законодательном органе будет преимущественно посвящено экономическому кризису в стране и мерам правительства по борьбе с его последствиями.

Отставка Джонсона

Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля после того, как британский кабмин демонстративно покинули почти 60 человек. Он также сообщил, что перестанет быть премьером, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство.