В Британии завершилось голосование по выбору нового премьера

Голосование по выбору нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны завершилось в пятницу вечером. Члены партии, число которых, по разным оценкам, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс., могли отдать свой голос либо традиционно по почте, либо онлайн.
Письма с бюллетенями начали рассылать членам партии 1 августа, в предстоящие выходные будет вестись подсчет голосов. Имя нового лидера партии и премьер-министра Соединенного Королевства объявят 5 сентября. На эти посты претендуют глава МИД Великобритании Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Согласно опросам общественного мнения, явным фаворитом гонки считается Трасс, которая опережает оппонента примерно на 30 процентных пунктов.
Официально новый премьер-министр вступит в должность 6 сентября после аудиенции с королевой Великобританией Елизаветой II, которая также встретится с уходящим главой правительства Борисом Джонсоном. На этот раз 96-летний монарх впервые за все время своего правления утвердит нового премьера не в Букингемском дворце, а в замке Балморал в Шотландии, где она традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября. Согласно британской прессе, Ее Величество останется в Шотландии вследствие имеющихся у нее "проблем с передвижением".
По возвращении из Шотландии в Лондон новый премьер выступит с первой речью после вступления в должность, после чего начнет объявлять состав сформированного правительства. 7 сентября с утра состоится первая встреча высокопоставленных членов кабинета министров, а днем премьер будет участвовать в первой сессии вопросов и ответов в парламенте королевства. Ожидается, что выступление в законодательном органе будет преимущественно посвящено экономическому кризису в стране и мерам правительства по борьбе с его последствиями.
Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля после того, как британский кабмин демонстративно покинули почти 60 человек. Он также сообщил, что перестанет быть премьером, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство.
Скандал вокруг Джонсона разгорелся в начале июля, когда стало известно, что заместитель главного партийного организатора тори Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.