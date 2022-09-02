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1 час назад

В Польше демонтировали еще один памятник солдатам Красной армии

Газета.Ruиещё 2

В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам. Об этом сообщил пресс-секретаря мэра города Романа Шелемея в Twitter.

В Польше снесли еще один памятник советским солдатам
Фото: TwitterTwitter

Отмечается, что власти города согласовали решение с Институтом национальной памяти и воеводы, который дал свое согласие на демонтаж памятника.

«[После этого] мэр Шелемей дал распоряжение немедленно снести памятник солдату Красной армии в районе Гай. Это распоряжение было выполнено», — говорится в посте.

Известно, что упомянутый монумент в виде фигуры советского солдата был возведен в 1970-х годах. Под ним значилась надпись «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой».

Ранее польские власти снесли памятник солдатам Красной армии в городе Бжег в День независимости Украины.

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