В Польше снесли еще один памятник советским солдатам

В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам. Об этом сообщил пресс-секретаря мэра города Романа Шелемея в Twitter.

Фото: Twitter Twitter

Отмечается, что власти города согласовали решение с Институтом национальной памяти и воеводы, который дал свое согласие на демонтаж памятника.

«[После этого] мэр Шелемей дал распоряжение немедленно снести памятник солдату Красной армии в районе Гай. Это распоряжение было выполнено», — говорится в посте.

Известно, что упомянутый монумент в виде фигуры советского солдата был возведен в 1970-х годах. Под ним значилась надпись «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой».