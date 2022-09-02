ЕС выделит новый многомиллиардный пакет помощи Украине

Евросоюз (ЕС) представит на следующей неделе очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €5 млрд, который является частью плана, анонсированного Еврокомиссией в июне. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

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Выделенные средства будут предназначены для покрытия "неотложных расходов", включая выплату зарплат и пособий украинским гражданам. Отмечается, что представители ЕС согласовали детали нового пакета на встрече, состоявшейся в пятницу в онлайн-формате, а также договорились продолжить разработку механизма предоставления Украине оставшихся €3 млрд макроэкономической помощи.

По словам одного из собеседников агентства, Германия по-прежнему настаивает на том, чтобы часть экстренного пакета помощи Украине была предоставлена в виде безвозвратных грантов, а не кредитов, поскольку увеличение долговой нагрузки негативно скажется на ликвидности украинского государственного бюджета. Как отмечает Bloomberg, другие страны ЕС считают, что требования Берлина задерживают выделение помощи Киеву.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква обвинил Германию в блокировке макрофинансовой помощи в размере €9 млрд. По его словам, Украина уже получила €1 млрд помощи, однако Германия и некоторые другие европейские страны затягивают с предоставлением оставшихся €8 млрд.