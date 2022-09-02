«Дров себе наруби!»: в Молдавии появилась голограмма для Санду

На здании парламента и президентском дворце в Кишиневе появилась проекция, советующая президенту Молдавии Майе Санду запасаться дровами на зиму. Видео опубликовано в Telegram-канале программы «60 минут».

На здания спроецировали портрет Саду с меняющимися подписями: «Согрей себя «Букетом Молдавии!» и «Дров себе наруби!».

В июле премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила правительству начать заготовку дров, угля, мазута и электрогенераторов для обогрева домов.

Гаврилица назвала основной заботой властей цены на газ и энергию.