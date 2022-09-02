В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
29 минут назад

«Дров себе наруби!»: в Молдавии появилась голограмма для Санду

Мария Иванова

На здании парламента и президентском дворце в Кишиневе появилась проекция, советующая президенту Молдавии Майе Санду запасаться дровами на зиму. Видео опубликовано в Telegram-канале программы «60 минут».

На здания спроецировали портрет Саду с меняющимися подписями: «Согрей себя «Букетом Молдавии!» и «Дров себе наруби!».

В июле премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила правительству начать заготовку дров, угля, мазута и электрогенераторов для обогрева домов.

Гаврилица назвала основной заботой властей цены на газ и энергию.

Санду также призывала жителей страны к энергетическому кризису и советовала теплоизолировать дома, «насколько возможно».

В мире,Видео,Наталья Гаврилица,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители