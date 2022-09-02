Британский таблоид Daily Mail заявил, что на британских дорогах стало еще больше проблем из-за президента России Владимира Путина: согласно новому анализу, на фоне украинского кризиса стоимость ремонта выбоин в стране взлетела до «беспрецедентного» уровня.

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Около 60 процентов битума, материала, используемого для ремонта дорог в Великобритании, до февраля 2022 года страна получала из России. Теперь британцам приходится нормировать использование битума и искать его на других рынках, что увеличивает затраты и откладывает ремонт дорог.

Ассоциация местного самоуправления (LGA), которая представляет более 350 местных советов в Англии и Уэльсе, заявила, что многие ее члены пострадали от 22-процентного скачка расходов на содержание дорог.

Помимо дефицита битума, счета за эксплуатацию и ремонт уличных фонарей выросли на 38 процентов за последние шесть месяцев на фоне инфляции и скачка цен на электричество.