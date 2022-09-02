Британский таблоид Daily Mail заявил, что на британских дорогах стало еще больше проблем из-за президента России Владимира Путина: согласно новому анализу, на фоне украинского кризиса стоимость ремонта выбоин в стране взлетела до «беспрецедентного» уровня.
Около 60 процентов битума, материала, используемого для ремонта дорог в Великобритании, до февраля 2022 года страна получала из России. Теперь британцам приходится нормировать использование битума и искать его на других рынках, что увеличивает затраты и откладывает ремонт дорог.
Ассоциация местного самоуправления (LGA), которая представляет более 350 местных советов в Англии и Уэльсе, заявила, что многие ее члены пострадали от 22-процентного скачка расходов на содержание дорог.
Помимо дефицита битума, счета за эксплуатацию и ремонт уличных фонарей выросли на 38 процентов за последние шесть месяцев на фоне инфляции и скачка цен на электричество.
Ранее американский президент Джо Байден обвинил Путина в росте цен в США. Байден подчеркнул, что украинский кризис привел к росту цен на газ и продукты питания во всем мире, и назвал это «путинским повышением цен».