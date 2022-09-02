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55 минут назад

В Германии ответили Польше на требования о репарациях

Елена Прошина

Германия не планирует никаких новых переговоров на тему репараций Польше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

В Германии отреагировали на требование Польши по репарациям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам источника, со стороны Германии вопрос репараций Польше закрыт.

«По теме репараций никаких новых переговоров не планируется. Вчера сообщение об этом было представлено общественности, никакого официального обращения в адрес правительства ФРГ с требованиями до настоящего момента не поступало», - сказал он.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

По словам пресс-секретаря польского кабмина Петра Мюллера, власти Польши предпримут дальнейшие шаги по получению репараций от Германии, после того как немецкая сторона ознакомится с подготовленным докладом, в котором содержатся все расчеты.

В мире,Петр Мюллер,Ярослав Качиньский,
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