В Германии отреагировали на требование Польши по репарациям

Германия не планирует никаких новых переговоров на тему репараций Польше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

По словам источника, со стороны Германии вопрос репараций Польше закрыт.

«По теме репараций никаких новых переговоров не планируется. Вчера сообщение об этом было представлено общественности, никакого официального обращения в адрес правительства ФРГ с требованиями до настоящего момента не поступало», - сказал он.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.