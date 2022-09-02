Студент объяснил смысл записки «Спасите» на встрече с Лукашенко

«Дело в том, что я не смог поесть вчера вечером, не получилось позавтракать и сегодня утром, потому что не услышал будильник и проспал. К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору "Спасите" в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте», – рассказал Роман.