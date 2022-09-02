Студент объяснил смысл записки «Спасите» на встрече с Лукашенко

Портал Tochka.by нашел молодого человека с запиской «Спасите», который попал на камеры во время трансляции открытого урока Александра Лукашенко.
Им оказался студент первого курса БГУ Роман, который учится по специальности «Биотехнология». По его словам, записка имела вовсе не тот смысл, о чем все подумали.
«Дело в том, что я не смог поесть вчера вечером, не получилось позавтракать и сегодня утром, потому что не услышал будильник и проспал. К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору "Спасите" в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте», – рассказал Роман.
В этот момент впереди сидящий парень начал задавать вопрос, и камера сняла Романа. Он также подчеркнул, что в конце видно, как он передает записку куратору, который сидел впереди него.
Студент понимает, что резонансная история может отразиться на его учебе. Роман признался, что хотел бы спокойно продолжить учебу, ведь поступление в этот вуз тяжело ему далось.