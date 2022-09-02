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1 час назад

Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский с 1 марта по 31 июля лишил гражданства пятерых взрослых украинцев и пятерых детей. Об этом сообщили «Украинские новости» со ссылкой на миграционную службу страны.

Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гражданство пятерых взрослых было прекращено «в результате потери», пятерых детей - «в результате выхода».

Фамилии этих людей не раскрываются из-за норм закона о защите персональных данных.

В июле украинские СМИ сообщили, что Зеленский лишил украинского гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и депутатов Игоря Васильковского («Слуга народа») и Вадима Рабиновича («Оппозиционная платформа - За жизнь»).

Сообщалось, что причиной стали данные о вторых гражданствах у эти людей, которые Зеленскому предоставила Служба безопасности Украины (СБУ).

СМИ писали, что у Коломойского обнаружили гражданства Кипра и Израиля.

В мире,Геннадий Корбан,Владимир Зеленский,Вадим Рабинович,СБУ,
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