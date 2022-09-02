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35 минут назад

Украина ввела санкции против 99 физических и 178 юридических лиц из России

ТАССиещё 4

Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против российских физических и юридических лиц. Об этом в пятницу сообщило Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.

Украина ввела новые санкции против физических и юридических лиц России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции и одобрило новый пакет санкций. Он касается 99 физических и 178 юрлиц. Предложения предоставили органы власти по поручению вице-премьера Ирины Верещук", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под санкциями, в частности, оказались предприятия ВПК России и должностные лица нацбанков РФ и Белоруссии.

В мире,Ирина Верещук,Правительство Украины,
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