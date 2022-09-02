Украина ввела новые санкции против физических и юридических лиц России

Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против российских физических и юридических лиц. Об этом в пятницу сообщило Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.
"Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции и одобрило новый пакет санкций. Он касается 99 физических и 178 юрлиц. Предложения предоставили органы власти по поручению вице-премьера Ирины Верещук", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под санкциями, в частности, оказались предприятия ВПК России и должностные лица нацбанков РФ и Белоруссии.