МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС

У агентства также есть вся информация по безопасности на станции. По словам Балицкого, миссия МАГАТЭ больше не имеет вопросов по работе Запорожской АЭС. Помимо этого, делегация занесла все объекты станции в специальные протоколы. В них же были записаны все факты обстрелов.