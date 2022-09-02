МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало факты обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.
У агентства также есть вся информация по безопасности на станции. По словам Балицкого, миссия МАГАТЭ больше не имеет вопросов по работе Запорожской АЭС. Помимо этого, делегация занесла все объекты станции в специальные протоколы. В них же были записаны все факты обстрелов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не доверяет некоторым организациям, в том числе Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации объединенных наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста (МККК). Он добавил, что скептически относится к действиям МАГАТЭ, но ждет отчета главы агентства Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС.
1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном Россией городе Энергодаре. Инспекция продлится до 3 сентября, она носит исключительно технический характер.