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1 час назад

Коза влезла в машину полицейского и съела документы: видео

Денис Фьючин

В США козы проникли в автомобиль полицейского и съели его документы. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

Блюститель правопорядка оставил открытой переднюю дверь своей машины и поплатился за такую неосмотрительность. В транспортное средство правоохранителя залезло домашнее парнокопытное и тут же приступило к поеданию лежавших там бумаг. На опубликованной записи слышно, как мужчина безуспешно пытается прогнать бесцеремонное животное.

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