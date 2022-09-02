В США козы проникли в автомобиль полицейского и съели его документы. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

Блюститель правопорядка оставил открытой переднюю дверь своей машины и поплатился за такую неосмотрительность. В транспортное средство правоохранителя залезло домашнее парнокопытное и тут же приступило к поеданию лежавших там бумаг. На опубликованной записи слышно, как мужчина безуспешно пытается прогнать бесцеремонное животное.