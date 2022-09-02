Обзор иноСМИ: россияне на вилле Зеленского и обиды войн с Японией

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Виллу Зеленского запретили сдавать россиянам

Агент по недвижимости Клаудио Сальвини заявил, что итальянскую виллу президента Украины Владимира Зеленского запрещено сдавать гражданам РФ. Агент рассказал изданию La Stampa, что вилла зарегистрирована на итальянскую компанию, которая принадлежит записанной на жену Зеленского компании на Кипре.

Сальвини подчеркнул, что первая леди Украины разрешила сдавать виллу с одним условием - «без русских». Ранее в СМИ появились сообщения, что виллу Зеленского арендовала российская пара из Лондона. Агент назвали эти новости фейком.

«Возможно, кто-то, проходя мимо, услышал, как там говорят по-русски, и предположил, что в доме были русские. Но я это категорически отрицаю. Может быть, это были гости, но не арендаторы», - подчеркнул он.

«Обиды войн с Японией не забыты»

Автор японского портала JB Press Дайсукэ Киндо обратил внимание, что учения «Восток-2022», которые проводят Россия и Китая, будут проходить на 3 сентября. Эту дату в 1945 году и Москва, и Пекин объявили днем победы над Японией.

По версии Киндо, график учений был намеренно составлен так, чтобы эта дата в него вошла. Он отметил, что Китай и Россия начали проводить совместные учения в 2005 году, а знакомство китайских и российских военных началось со встречи начальников генштабов двух стран. Киндо утверждает, что во время своей первой встречи они сблизились, обсуждая войны своих стран с Японией.

«Кризис в Европе: цены растут, а количество бедных удваивается»

Газета Asharq Al-Awsat рассказала об энергетическом кризисе в Европе - зима приближается, цены на энергию растут, а количество бедных в регионе удваивается. Германия, в значительной степени зависящая от российского газа, попыталась облегчить бремя граждан, не вызывая банкротства компаний и закрытие заводов.

Правительство утвердило пакет мер первой помощи, срок действия которого истек в конце августа. Он будет заменен новым дополнительным налогом на газ, который поставщикам энергии разрешили переложить на потребителей. Немцы недовольны этим налогом, под давлением и страхом перед демонстрациями правительство пообещало его пересмотреть. Франция, больше зависящая от атомной энергии, чем от газа, также столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители: почти половина ее АЭС закрыта на ремонт, что заставляет Францию превратиться из экспортера электроэнергии в импортера. Французское правительство установило потолок повышения цен в четыре процента, но эта мера истекает в конце года.

«Португалия может спасти ЕС из плена российского газа»

В Португалии нет угольных шахт, нефтяных скважин или газовых месторождений, а производство гидроэлектроэнергии в стране было парализовано засухой в этом году. Тем не менее крошечная Португалия может внезапно сыграть решающую роль в управлении надвигающимся энергетическим кризисом в Европе, пишет The New York Times.

В течение многих лет Пиренейский полуостров был отрезан от сети трубопроводов и огромных запасов дешевого российского газа, питающего большую часть Европы. Поэтому Португалии приходилось вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии - ветер, солнце и гидроэнергетику, а также создать сложную систему импорта газа из Северной и Западной Африки, США и других стран. В то время как Россия приостановила поставки по «Северному потоку-2», все больше внимания привлекает возможность направить газ в Европу через Португалию и Испанию. Премьер-министр Португалии Антонио Кошта заявил, что новый газопровод от Синиша до границы с Испанией, который можно будет использовать для подачи экологически чистого водорода, способен сделать Европу «энергетически самодостаточной».

«Макрон рассчитывает на диалог с Россией»

Президент Франции Эммануэль Макрон - один из немногих европейских лидеров, проводивших переговоры с президентом России Владимиром Путиным после начала украинского кризиса. Как отмечает Le Figaro, 1 сентября Макрон выступил за продолжение диалога с Россией.

По его словам, Франция должна исходить из того, что дипломатическая работа - это «разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем вы не согласны».

«Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?» - отметил он.