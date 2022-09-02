Восемь рыбаков на протяжении трех суток плавали в открытом море на пластиковом баке. У берегов Вьетнама мужчин спасло панамское грузовое судно. На инцидент обращает внимание издание The Mirror.
Дрейфующих в море людей, зацепившись за большой пластиковый предмет, заметил один из членов экипажа, обратив внимание на оранжевый объект. Присмотревшись, он понял, что это были люди в спасательных жилетах. После того, как Нгуйен Чи Тхан сообщил об увиденном капитану судна, было решено начать спасательную операцию.
Как выяснилось позже спасенные рыбаки были из Мьянмы. Вьетнамские власти уже начали расследование по факту случившего ЧП в море и сделали запрос в посольство азиатской страны.