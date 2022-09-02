Восемь рыбаков на протяжении трех суток плавали в открытом море на пластиковом баке. У берегов Вьетнама мужчин спасло панамское грузовое судно. На инцидент обращает внимание издание The Mirror.

Дрейфующих в море людей, зацепившись за большой пластиковый предмет, заметил один из членов экипажа, обратив внимание на оранжевый объект. Присмотревшись, он понял, что это были люди в спасательных жилетах. После того, как Нгуйен Чи Тхан сообщил об увиденном капитану судна, было решено начать спасательную операцию.