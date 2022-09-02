Глава МАГАТЭ раскрыл подробности визита миссии на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что во время миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) у него была возможность пообщаться с персоналом и жителями Энергодара. Подробности визита раскрывает РИА Новости.