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40 минут назад

Польша намерена продолжить обсуждать с ФРГ тему репараций

ТАСС

Власти Польши предпримут дальнейшие политические и юридические шаги по получению репараций от ФРГ, когда в Берлине ознакомятся с подготовленным республикой докладом, в котором содержатся все расчеты. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер.

Польша намерена продолжить обсуждать с ФРГ тему репараций
Фото: ReutersReuters

"Доклад доступен. Немецкая сторона сейчас может с ним ознакомиться. Посмотрим, какой будет реакция немецкой страны", - сказал он, подчеркнув, что "процедуры, связанные с получением военных репараций, очень сложные, они не урегулированы ни в каком кодексе".

"Это сложный путь", - признал Мюллер, не назвав никаких сроков или дат дальнейших шагов Варшавы.

"Мы рассчитываем на то, что немецкая сторона сделает соответствующие выводы из этого доклада, а если нет, то мы будем предпринимать дальнейшие шаги, в том числе формального характера на международной арене", - сказал представитель польского правительства.

"Мы предпримем политические и правовые шаги, чтобы задолженности по отношению к Польше в будущем можно было получить", - добавил он.

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами в республике трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (в зависимости от курса около $1,3 - 1,5 трлн).

В правительстве ФРГ вопрос о репарациях считают закрытым. Как неоднократно указывали в Берлине, они не видят оснований для каких-либо компенсаций, прежде всего потому что в 1953 году Польша официально отказалась от них. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики.

В мире,Петр Мюллер,
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