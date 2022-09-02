Польша намерена продолжить обсуждать с ФРГ тему репараций

"Мы рассчитываем на то, что немецкая сторона сделает соответствующие выводы из этого доклада, а если нет, то мы будем предпринимать дальнейшие шаги, в том числе формального характера на международной арене", - сказал представитель польского правительства.



"Мы предпримем политические и правовые шаги, чтобы задолженности по отношению к Польше в будущем можно было получить", - добавил он.