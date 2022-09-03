На Украине погиб угрожавший кабмину гранатой ветеран ВСУ

Известный ветеран АТО Владимир Прохнич, который в прошлые годы принимал участие в боевых действиях в Донбассе и стал дальше служить в рядах (ВСУ) после начала спецоперации РФ на Украине, погиб в бою. Об этом сообщается в Telegram-канале издания "Страна.ua".

Фото: Владимир Прохнич/VK Владимир Прохнич/VK

Как говорится в сообщении, после начала российской спецоперации Прохнич воевал и был задействован в боевых действиях в родном городе Ирпень в Киевской области. Потом его отправили на другие направления.

Этот военный стал известным после того как 4 августа 2021 года пришел в здание украинского кабмина с боевой гранатой и угрожал ее взорвать. В дальнейшем он заявил, что на это преступление его толкнули проблемы ветеранов, которые не хотели решать чиновники. Прохничу были предъявлены уголовные обвинения в захвате государственного здания, в незаконном обращении с оружием и лишении свободы с использованием оружия. Мужчина был отпущен под домашний арест из-за ранений и контузии, которые он ранее получил.