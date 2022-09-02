Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейскому союзу следует прекратить выдавать визы студентам и туристам из России. Об этом он заявил в интервью агентству ДПА в преддверии своего визита в Германию, передает ТАСС.

Он считает, что речи о разделении российского общества на «хороших и плохих» идти не может.

«Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам», — подчеркнул Шмыгаль.

Он обратил внимание на то, что многие россияне предпочитают «вести красивую жизнь на Западе», проводя там отпуска.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз активно обсуждает ограничение на выдачу виз россиянам. Также отмечалось, что страны рассматривают вариант с выводом из-под этих мер «российской молодежи» в возрасте до 25 лет.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сочла необходимым приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.