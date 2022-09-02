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46 минут назад

Стала известна обстановка на ЗАЭС после визита Гросси

Никита Бородкин

Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина», — заявил Рогов.

Он высказал мнение, что прекращение постоянных обстрелов со стороны ВСУ может быть связано с приездом на станцию миссии МАГАТЭ.

Директор МАГАТЭ рассказал об увиденном на Запорожской АЭС

Напомним, что самая крупная по числу энергоблоков и мощности АЭС в Европе перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе освобождения Запорожской области. ВСУ неоднократно обстреливали станцию, ставя мир на грань ядерной катастрофы.

1 сентября миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС в Энергодаре. Эксперты провели на станции около четырех часов и сообщили, что собрали много важной информации. По словам главы МАГАТЭ, предстоит еще много работы, а специалисты агентства сохранят на АЭС постоянное присутствие.

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