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1 час назад

Sky: Трамп может вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году

ТАССиещё 1

Бывший американский лидер Дональд Трамп может вновь принять участие в выборах на пост президента в США в 2024 году. Об этом в пятницу сообщил телеканалу Sky News его бывший помощник и зять Джаред Кушнер.

Трамп может вновь баллотироваться в президенты США
Фото: ReutersReuters

"Он точно думает об этом (выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2024 году - прим. ТАСС). Он не может смотреть на то, что происходит в стране, - сказал Кушнер. - При нем экономика страны была в отличном состоянии, он заполнил экономическую дыру, оставшуюся после COVID-19".

Кушнер признался, что Трамп уже говорил с ним о предстоящих выборах и, хотя не дал однозначного ответа на вопрос об участии в предстоящей президентской гонке, отметил, что "с Трампом трудно что-либо исключать, поскольку он очень гибкий мыслитель".

Ранее источники в окружении бывшего президента сообщили, что он уже осенью может объявить о намерении вновь вступить в борьбу за пост главы государства. Согласно последним опросам, кандидатом в президенты Трампа хотят видеть почти 60% республиканцев.

В мире,Джаред Кушнер,Дональд Трамп,
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