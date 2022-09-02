Трамп может вновь баллотироваться в президенты США

"Он точно думает об этом (выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2024 году - прим. ТАСС). Он не может смотреть на то, что происходит в стране, - сказал Кушнер. - При нем экономика страны была в отличном состоянии, он заполнил экономическую дыру, оставшуюся после COVID-19".