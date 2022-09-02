Стало известно о попытке Киева внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ

Киев пытался внедрить своих шпионов в делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прибыла на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.