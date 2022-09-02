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20 минут назад

Стало известно о попытке Киева внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ

Lenta.ru

Киев пытался внедрить своих шпионов в делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прибыла на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, украинские спецслужбы по приказу президента Украины Владимира Зеленского попытались внедрить в делегацию шпионов под прикрытием журналистской деятельности.

«Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены», — заявил представитель запорожских властей.

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