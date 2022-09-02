Кулеба заявил о дружбе украинцев и датчан «со времен викингов»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о визите датского коллеги Йеппе Кофода в Киев . Как сообщает NEWS.ru, в своих соцсетях он заявил, что украинцы и датчане дружат еще «со времен викингов».

«Я благодарен Дании за поддержку Украины по многим направлениям: от оружия до санкций и восстановления. Со времен викингов украинцы и датчане вместе сильнее», — написал Кулеба.

Министр рассказал, что Кофод и президент Украины Владимир Зеленский провели «обстоятельные переговоры», однако не раскрыл тем их беседы. Он также поблагодарил датского дипломата за поддержку Украину и напомнил о помощи, которую Дания обещала оказать в восстановлении страны после окончания конфликта.