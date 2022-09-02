В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
44 минуты назад

Кулеба заявил о дружбе украинцев и датчан «со времен викингов»

Никита Бородкин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о визите датского коллеги Йеппе Кофода в Киев. Как сообщает NEWS.ru, в своих соцсетях он заявил, что украинцы и датчане дружат еще «со времен викингов».

Кулеба заявил о дружбе украинцев и датчан «со времен викингов»
Фото: ReutersReuters

«Я благодарен Дании за поддержку Украины по многим направлениям: от оружия до санкций и восстановления. Со времен викингов украинцы и датчане вместе сильнее», — написал Кулеба.

Министр рассказал, что Кофод и президент Украины Владимир Зеленский провели «обстоятельные переговоры», однако не раскрыл тем их беседы. Он также поблагодарил датского дипломата за поддержку Украину и напомнил о помощи, которую Дания обещала оказать в восстановлении страны после окончания конфликта.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители