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1 час назад

В США назвали условие для переговоров с Россией по новому СНВ-3

Мария Иванова

В администрация США заявили, что не могут вести с Россией переговоры о соглашении на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до тех пор, пока не будут проведены инспекции ядерных вооружений двух стран. Об этом сообщает Reuters.

В США назвали условие для возобновления переговоров с РФ по ДСНВ
Фото: ReutersReuters

СНВ-3 ограничивает число ядерных боезарядов на уровне в 1550 для каждой страны, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках - до 700. Договор был подписан в 2010 году, в 2021-м его продлили еще на пять лет.

С 2020 года инспекции были приостановлены из-за пандемии, летом 2022-го Россия закрыли свои объекты для инспекций, заявив о неравных условиях, - американские инспекторы могут легко добраться в РФ, а российские из-за санкций - нет.

«Первым шагом [к переговорам] является возобновление инспекций в соответствии с существующим договором о СНВ, и мы пытаемся работать с россиянами в этом направлении», - заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Он добавил, что США готовы работать с Россией в рамках консультативной комиссии «для решения организационных вопросов» и «не видят причин, по которым эти вопросы не могут быть должным образом решены».

В мире,Администрация США,
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