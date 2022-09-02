В США назвали условие для возобновления переговоров с РФ по ДСНВ

В администрация США заявили, что не могут вести с Россией переговоры о соглашении на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до тех пор, пока не будут проведены инспекции ядерных вооружений двух стран. Об этом сообщает Reuters.

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СНВ-3 ограничивает число ядерных боезарядов на уровне в 1550 для каждой страны, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках - до 700. Договор был подписан в 2010 году, в 2021-м его продлили еще на пять лет.

С 2020 года инспекции были приостановлены из-за пандемии, летом 2022-го Россия закрыли свои объекты для инспекций, заявив о неравных условиях, - американские инспекторы могут легко добраться в РФ, а российские из-за санкций - нет.

«Первым шагом [к переговорам] является возобновление инспекций в соответствии с существующим договором о СНВ, и мы пытаемся работать с россиянами в этом направлении», - заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.