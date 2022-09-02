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17 минут назад

Экс-премьер Италии Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена

Газета.Ruиещё 1

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в ролике в TikTok рассказал анекдот про себя, президента России Владимира Путина, лидера США Джо Байдена, а также о папе Римском. Об этом сообщает итальянская газета Il giornale.

Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена
Фото: ReutersReuters

Согласно сценарию, папа Римский и его молодой помощник летят в самолете над Атлантическим океаном. В какой-то момент происходит ЧП, самолет разобьется через пять минут. При этом известно, что на борту находятся пятеро человек, но парашютов всего четыре.

И каждый из пассажиров заявляет, что именно он достоин парашюта. Байден — потому что является «самым влиятельным человеком на Западе», Путин — «самым влиятельным человеком на Востоке».

А Берлускони говорит: «этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире».

После этого помощник папы Римского вручает оставшийся парашют понтифику, но тот не хочет его принимать и говорит, что уже стар и прожил долгую счастливую жизнь. Однако помощник обращает внимание на то, что парашютов осталось два, потому что «самый умный политик» взял его рюкзак вместо парашюта, рассказал Берлускони.

Ранее сообщалось, что возвращающийся в большую политику Берлускони осудил действия России на Украине.

В мире,Сильвио Берлускони,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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