Экс-полицейский указал на ошибки охраны Киршнер во время покушения

«Во время атаки, сотрудники охраны, находившиеся рядом с ней, не заслонили вице-президента собой, чтобы получить пулю, как это должно быть. А ведь это должен быть их инстинкт. И никто из охраны даже не достал оружие. И затем, вместо того, чтобы сразу после нападения посадить ее обратно в бронированную машину, продолжили идти с ней по улице, как будто ничего не произошло», - сказал источник.