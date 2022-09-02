Экс-полицейский указал на ошибки охраны Киршнер во время покушения

Нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер произошло из-за ошибок, допущенных охраной и ею самой. Об этом РИА Новости рассказал экс-полицейский Фабио.
«Во время атаки, сотрудники охраны, находившиеся рядом с ней, не заслонили вице-президента собой, чтобы получить пулю, как это должно быть. А ведь это должен быть их инстинкт. И никто из охраны даже не достал оружие. И затем, вместо того, чтобы сразу после нападения посадить ее обратно в бронированную машину, продолжили идти с ней по улице, как будто ничего не произошло», - сказал источник.
По его мнению, это произошло потому, что охраняемые лица хотят командовать охраной. Он уточнил, что на самом деле глава охраны должен говорить, что делать охраняемому лицу.
«Тщеславие ряда должностных лиц приводит к тому, что охрана не выполняет своих обязанностей. В этой стране высшие должностные лица делают, что хотят», - отметил Фабио.
Он добавил, что причиной по которой преступник смог так близко приблизиться к Киршнер стало ее желание быть перед видеокамерами, а не собственная безопасность. Он также отметил, что нападавшего не сразу задержали, а лишь в 500 метрах от места нападения. Он предположил, что в России, вероятно, такое невозможно.
Напомним, 1 сентября неизвестный наставил пистолет на Кристину Киршнер, когда она вышла из машины и направилась к своему дому, окруженная толпой людей. Однако, оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего. Киршнер не пострадала.