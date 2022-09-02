Судоходство в проливе Босфор восстановлено после ЧП

Судоходство в проливе Босфор, приостановленное после инцидента с кораблем рейса Украина — Турция , возобновлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану Турции.

Напомним, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель из-за отказа руля. Судоходное движение перекрыли, а к месту происшествия направили спасательные буксиры и катера.

Напомним, что ранее турецкие СМИ сообщали о планах властей снять 75% скидку на проход через проливы Босфор и Дарданеллы, в результате чего цена вырастет в пять раз. Отмечалось, что после этого годовой доход страны от пропуска судов вырастет до 200 млн долларов.