В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
37 минут назад

Судоходство в проливе Босфор восстановлено

Никита Бородкин

Судоходство в проливе Босфор, приостановленное после инцидента с кораблем рейса УкраинаТурция, возобновлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану Турции.

Судоходство в проливе Босфор восстановлено после ЧП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель из-за отказа руля. Судоходное движение перекрыли, а к месту происшествия направили спасательные буксиры и катера.

Как выяснилось позднее, сухогруз перевозит 3 тыс. тонн зерна. Его конечным пунктом является порт итальянского города Равенна.

Пролив Босфор закрыли из-за ЧП с идущим с Украины сухогрузом

Напомним, что ранее турецкие СМИ сообщали о планах властей снять 75% скидку на проход через проливы Босфор и Дарданеллы, в результате чего цена вырастет в пять раз. Отмечалось, что после этого годовой доход страны от пропуска судов вырастет до 200 млн долларов.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители