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1 час назад

ООН организует миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Lenta.ru

Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил о работе над организацией миссии по расследованию обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке. Об этом сообщает ТАСС.

ООН организует миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ООН продолжает переговоры с российской и украинской сторонами для установления фактов нанесения удара по СИЗО, где находились украинские военнопленные.

«Продолжаются контакты с Российской Федерацией и Украиной над обеспечением безопасного прохода миссии, которую приветствовали обе стороны», — сказал он.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке (ДНР). Обстоятельства произошедшего расследуются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по статье 356 УК («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

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