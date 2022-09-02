В США назвали условие для возобновления переговоров с РФ по ДСНВ

Власти США не намерены вести переговоры по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей совета национальной безопасности США и Госдепартамента.

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«Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ, и мы пытаемся работать с русскими в этом направлении», — говорится в письме представителя СНБ.

Ранее в Госдепе США заявили, что диалог с Россией по ДСНВ продолжится, «когда позволит ситуация». По словам заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс на данный момент Вашингтон и Москва ищут возможности для возобновления инспекций.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон так уменьшила свои ядерные арсеналы, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.