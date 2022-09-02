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34 минуты назад

Мэр Снигиревки рассказал о забитых моргах в Николаеве

Lenta.ru

Все городские морги в Николаеве переполнены после неудачной попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Снигиревка Юрия Барбашова.

Мэр Снигиревки рассказал о забитых моргах в Николаеве
Фото: Nariman El-Mofty / APNariman El-Mofty / AP

«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — пояснил мэр.

По его словам, попытка наступления предпринималась и в районе Снигиревки, но это направление оказалось не главным.

«Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП. И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых», — указал Барбашов.

Ранее глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины на условиях анонимности рассказал журналистам об огромном числе раненых при контрнаступлении Киева. Беседуя с журналистами, врач заявил, что о подготовке контрнаступления его уведомили за неделю. Эта новость, по его словам, внушала надежды на «скорые победы».

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