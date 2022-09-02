Мэр Снигиревки рассказал о забитых моргах в Николаеве

«Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП. И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых», — указал Барбашов.