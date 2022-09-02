В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
38 минут назад

Престижный винный дом из Италии приостановил поставки в Россию

Секрет Фирмыиещё 2

Итальянский винный дом Antinori, который входит в пятёрку самых престижных производителей вина в мире, приостановил работу с российскими партнёрами. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три разных источника. Два из них утверждают, что решение Antinori вызвано геополитической ситуацией и трудностями в поставках. По словам третьего, у винного дома могли возникнуть проблемы с дистрибьютором MBG Wine.

Престижный винный дом из Италии приостановил поставки в Россию
Фото: Unsplash, Unsplash LicenseUnsplash, Unsplash License

В компании MBG Wine сообщили, что контракт с итальянским винным домом не расторгнут, но поставки действительно прекращены. Однако дистрибьютор уже закупился большим количеством продукции, поэтому вино Antinori мгновенно с рынка не исчезнет. Но стоит учитывать, что это вино не относится к супер-премиум-сегменту и из-за цены в 1400–98 900 рублей оно раскупается довольно быстро.

Один из источников «Коммерсанта» подчеркнул, что прекращение поставок не связано с санкциями Евросоюза, которые запрещают ввозить в Россию алкоголь дороже €300 за бутылку.

По информации журналистов, до сих пор от поставок в Россию отказывались небольшие итальянские производители, а Antinori стал первым крупным. Семья Антинори основала винный дом в 1385 году, и он считается одним из крупнейших и старейших в Италии. Производителю принадлежат винодельни на 700 гектарах в стране, а также в Чили и США. В мировом списке Drinks International 2022 Antinori занимает пятое место.

Эксперты заявили, что импорт итальянских вин в первой половине 2022 года не снизился, а даже вырос по сравнению с прошлым годом на 10%, до 4,9 млн литров. В первые месяцы поставки просели из-за проблем с логистикой и оплатой, но сейчас всё работает в штатном режиме. Итальянские вина занимают 25% рынка, и с каждым годом этот показатель растёт на 10–12%.

Ранее «Секрет» писал , что России понадобится 30 лет, чтобы восполнить нехватку виноградников, а также хмеля и солода, необходимых для производства собственных вина и пива.

В мире,Коммерсант,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители