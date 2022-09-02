Престижный винный дом из Италии приостановил поставки в Россию

Итальянский винный дом Antinori, который входит в пятёрку самых престижных производителей вина в мире, приостановил работу с российскими партнёрами. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три разных источника. Два из них утверждают, что решение Antinori вызвано геополитической ситуацией и трудностями в поставках. По словам третьего, у винного дома могли возникнуть проблемы с дистрибьютором MBG Wine.

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В компании MBG Wine сообщили, что контракт с итальянским винным домом не расторгнут, но поставки действительно прекращены. Однако дистрибьютор уже закупился большим количеством продукции, поэтому вино Antinori мгновенно с рынка не исчезнет. Но стоит учитывать, что это вино не относится к супер-премиум-сегменту и из-за цены в 1400–98 900 рублей оно раскупается довольно быстро.

Один из источников «Коммерсанта» подчеркнул, что прекращение поставок не связано с санкциями Евросоюза, которые запрещают ввозить в Россию алкоголь дороже €300 за бутылку.

По информации журналистов, до сих пор от поставок в Россию отказывались небольшие итальянские производители, а Antinori стал первым крупным. Семья Антинори основала винный дом в 1385 году, и он считается одним из крупнейших и старейших в Италии. Производителю принадлежат винодельни на 700 гектарах в стране, а также в Чили и США. В мировом списке Drinks International 2022 Antinori занимает пятое место.

Эксперты заявили, что импорт итальянских вин в первой половине 2022 года не снизился, а даже вырос по сравнению с прошлым годом на 10%, до 4,9 млн литров. В первые месяцы поставки просели из-за проблем с логистикой и оплатой, но сейчас всё работает в штатном режиме. Итальянские вина занимают 25% рынка, и с каждым годом этот показатель растёт на 10–12%.