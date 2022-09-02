Власти Японии выступили за нормализацию отношений с Южной Кореей

Токио считает необходимым наладить отношения с Сеулом, которые обострились еще в 2019 году, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. По его словам, японская сторона выступает за развитие взаимодействия с Южной Кореей.

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"Считаем необходимым нормализацию японско-южнокорейских отношений и их дальнейшее развитие на базе двустороннего дружеского сотрудничества", - цитирует слова Ёсимаса Хаяси ТАСС.

Как отметил глава МИД Японии, укрепления отношений двух стран необходимо на фоне сложной мировой обстановки. Он также добавил, что японские власти позитивно настроены насчет возможной встречи лидеров двух государств, но на данный момент конкретных сроков переговоров все еще нет. Японско-южнокорейские отношения ухудшились три года назад после серии взаимных обвинений.

Обострение спровоцировали ряд решений судов Южной Кореи в отношении компаний Японии, согласно которым фирмы обязали выплатить компенсацию потомкам южнокорейских рабочих, задействованным на их заводах в годы японской оккупации Корейского полуострова. В Токио эти требования отвергли, сославшись на урегулирование всех претензий с установлением дипотношений двух государств.