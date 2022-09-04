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2 часа назад

Трамп назвал Байдена "врагом государства"

Газета.Ruиещё 6

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена "врагом государства" после того, как Байден заявил, что его предшественник угрожает "основаниям нашей республики". Об этом сообщает РИА "Новости".

Трамп назвал одного из главных врагов США
Фото: ReutersReuters

Трамп отметил, то Байден является врагом государства, а также причислил к них группу, которая контролирует его действия. По его словам, речь Байдена, во время которой он заявил, что экс-президент США и республиканцы из трампистского движения MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку вновь великой") "представляют собой экстремизм, который угрожает самим основаниям нашей республики", полна ненависти и злобы.

"Кстати, на следующее утро он забыл, что говорил", - подчеркнул Трамп.

Ранее издание The Washington Times заявило, что президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов". Накануне Байден заявил, что его предшественник республиканец Дональд Трамп со сторонниками являются воплощением экстремизма, угрожающего самим основам американской политической системы.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,
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