Трамп назвал одного из главных врагов США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена "врагом государства" после того, как Байден заявил, что его предшественник угрожает "основаниям нашей республики". Об этом сообщает РИА "Новости".

Трамп отметил, то Байден является врагом государства, а также причислил к них группу, которая контролирует его действия. По его словам, речь Байдена, во время которой он заявил, что экс-президент США и республиканцы из трампистского движения MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку вновь великой") "представляют собой экстремизм, который угрожает самим основаниям нашей республики", полна ненависти и злобы.