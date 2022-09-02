Администрацию Байдена уличили в цензуре соцсетей

Администрация президента США Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с руководством онлайн-платформ. Это следует из переписки и совместного заявления генеральных прокуроров Луизианы и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта, сообщает РИА Новости.

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Расследование выявило обширное «предприятие по цензуре», куда входит множество федеральных агентств. Так, 45 федеральных чиновников уличили в общении с платформами социальных медиа о «неверной информации» и «цензуре», в том числе с Meta (запрещенная в России экстремистская организация) и Twitter.

В заявлении генпрокуроров говорится, что с руководством онлайн-платформ регулярно взаимодействовали Белый дом, ФБР, ряд министерств и ведомства, бюро переписи населения, а также избирком и другие государственные структуры США.

При этом прокуроры отмечают, что американский Минюст отказался предоставить полный объем информации об этом взаимодействии. Прокуроры потребовали предоставить эти данные через суд. Ведомство уже передало коммуникации между рядом федеральных чиновников и социальными сетями, но отказалось предоставить данные о взаимодействии государственных служащих высшего уровня с социальными медиа.