Мертвые туши. Европа столкнулась с масштабной экологической катастрофой

Летом 2022 года на реке Одре произошла масштабная экологическая катастрофа: массово погибли не только рыбы, но бобры и птицы, имевшие контакт с местной водой. Власти Польши и Германии, по территории которых протекает Одра (в Германии — Одер), продолжают попытки выяснить причину произошедшего, но многочисленные исследования образцов воды до сих пор не дали однозначных ответов. Эксперты уверены, что с последствиями произошедшего придется справляться несколько лет. О смерти на сотню тонн — в материале «Ленты.ру».

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com Patrick Pleul / Globallookpress.com

Одра — река в Чехии, Польше и Германии. Она образует границы последних двух стран и является третьей по длине рекой Польши, ее протяженность составляет 840 километров. До недавнего времени водоем считался чистым, в нем обитали 40 видов рыб, однако в середине лета 2022 года экосистема Одры сильно пострадала. Первые сообщения о множестве тушек мертвой рыбы поступили 28 июля от рыбаков из польского города Олава. После этого мертвая рыба продолжала спускаться вниз по реке и загрязнять новые территории.

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Много мертвой рыбы

13 августа рыбаки и волонтеры достали из Одры около 10 тонн мертвой рыбы, в последующие дни попытки очистить реку продолжились, вес вытащенных из нее туш вырос до 100 тонн. К устранению трупов из воды были подключены 500 пожарных и польская армия. В пресс-службе национального управления пожарных отметили, что операция по очищению Одры стала самой масштабной за всю историю, в процессе были задействованы лодки, квадроциклы и дрон.

Несмотря на серьезность произошедшего, в течение двух последующих недель Польша не сообщала Германии о произошедшем. Из-за решения соседней страны скрыть случившееся Германия обвинила Польшу в замалчивании экологической катастрофы. 9 августа мертвая рыба добралась по реке до Германии, и для местных жителей и властей это стало неприятным сюрпризом.

Правительство Польши раскритиковали и польские граждане, указав на медлительность уполномоченных лиц в критический момент. В польской партии зеленых заявили, что несмотря на осведомленность о ситуации власти не сочли необходимым предупредить граждан о том, что контакт с рекой может представлять опасность для здоровья. Депутат Малгожата Трач добавила, что местные рыбаки в ужасе от ситуации.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признался, что он и его коллеги должны были быстрее отреагировать действиями на массовую гибель рыбы. В ответ на критику Моравецкий уволил Пшемыслава Даку, генерального директора государственной компании «Польские воды», которая ответственна за состояние водоемов в стране. Своего места также лишился начальник Генеральной экологической инспекции Михал Мистржак.

В немецком регионе Мекленбург-Ворпоммерн на побережье Балтийского моря до сих пор не было замечено туш рыб. Правительство предприняло меры ради защиты еще не загрязненной территории. Чтобы предотвратить попадание трупов в Балтийское море, в Щецинском заливе в устье Одры разместили боновые заграждения — плавучие конструкции, помогающие остановить распространение чего-либо по поверхности воды. Чехии проблема не коснулась, так как на ее территории расположен участок русла выше по течению, от истока.

Власти Германии и Польши запретили купание и рыбалку в Одре. По словам Моравецкого, степень загрязнения реки настолько серьезна, что на восстановление экосистемы могут уйти годы. Защитники природы беспокоятся, что катастрофа окажет влияние на популяцию птиц, енотов и выдр.

Кто убил рыбу?

Моравецкий предполагает, что в реку было выброшено большое количество химических веществ. Премьер-министр Польши отметил, что виновник, скорее всего, знал о причиняемом вреде, но не беспокоился о состоянии окружающей среды. В Польше назначили награду в размере 220 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти виновников массовой гибели рыб. На данный момент ученые из обеих стран совместно работают над решением проблемы и выяснением обстоятельств.

Глава управления по охране окружающей среды немецкого района Меркиш-Одерланд Грегор Байер ранее считал, что массовая гибель рыбы может быть связана с загрязнением водоема ртутью. На это же указывали взятые в Германии вскоре после инцидента образцы воды, однако позже власти Польши исключили данную версию на основании собственных, более поздних исследований.

Первые пробы воды после обнаружения мертвой рыбы, взятые из Одры 28 июля в Польше, показали высокую вероятность содержания в реке сильного растворителя мезитилена, который пагубно влияет на рыбу. Данное вещество используется многими промышленными предприятиями в Польше, но в образцах воды от 1 августа его следы замечены не были. Польские исследователи утверждают, что обнаружили в реке только повышенный уровень соли. На отсутствие в Одре мезитилена также указывает то, что при попадании в воду это вещество рассеялось бы значительно быстрее, не успев нанести настолько значительного вреда.

Власти Польши и Германии продолжают верить, что катастрофа произошла из-за загрязнения реки, несмотря на то, что ни одно из исследований не указывает на попадание определенного вещества в водоем. Ученые продолжают проводить тесты на содержание в Одре пестицидов и 300 других субстанций. Кроме того, проверяются располагающиеся рядом с рекой предприятия, которые могут оказаться виновниками катастрофы.

Существует и другая версия, не связывающая массовую смерть рыбы с загрязнением реки химическими веществами. Исследователь кафедры биологии рыб, рыбного хозяйства и аквакультуры в Лейбницском институте пресноводной экологии и внутреннего рыболовства Кристиан Уолтер предположил, что обитатели реки пострадали из-за низкого содержания в воде кислорода, нужда в котором возрастает при стрессе.

Недостаток кислорода может быть вызван низким уровнем воды и ее высокой температурой, этим летом достигшей 25 градусов по Цельсию. В таком случае ситуацию мог усугубить сброс сточных вод в Одру. По словам Уолтера, это не является противозаконным и обычно не оказывает значительного влияния на экосистему реки, однако при низком уровне воды в водоеме повышается концентрация органического материала и соли, поглощающей кислород.

Еще одним фактором, который мог повлиять на количество кислорода в Одре, стали конструкции из бетона, почвы и гравия, защищающие берега реки от эрозии. От таких построек на воде остаются осадки, усугубляющие нехватку воздуха. Кроме того, пойма Одры за последние десятилетия сильно пострадала из-за засухи, что причинило дополнительный стресс экосистеме реки.

Тесты версию Уолтера не подтверждают: в воде фиксируют высокий уровень кислорода. Однако он отмечает, что исследования не дают однозначных результатов, а уровень кислорода в воде меняется в зависимости от времени суток.

Немецкие экологи связывают катастрофу на Одре с недостатком мер по сохранению водных ресурсов и трансграничному сотрудничеству между Польшей и Германией. Управляющий директор Немецкой ассоциации охраны окружающей среды и природы (BUND) Антье фон Брук отметила, что разнообразная и здоровая экосистема перенесла бы отравление химикатами менее болезненно.

И польская партия Зеленых, и BUND уверены, что после произошедшего особенно важно поддерживать Международную комиссию по защите Одры, а также совместное соглашение между Польшей, Чехией и Германией о защите самых чистых водных путей в Европе.

Тревога за будущее

Жители населенных пунктов, которых коснулась катастрофа, продолжают бороться с последствиями. В польской деревне Видухова убирают мертвые туши с помощью садовых вил. Один из волонтеров Павел Врубель признался, что первые первые пять дней после обнаружения проблемы — худшие в его жизни. К масштабам произошедшего оказались не готовы даже специалисты. По словам местных жителей, большинство участвующих в очищении реки пожарных и военных сильно тошнило из-за неприятного запаха, исходящего от мертвой рыбы.

Катастрофа негативно сказалась и на располагающихся недалеко от реки предприятиях. Петр Бугай, рыбак и владелец сервиса аренды лодок, катамаранов и комнат для ночлега в Видухове, из-за произошедшего был вынужден приостановить работу. Он попросил своих гостей из Чехии не приближаться к воде, отменил все договоренности на ближайшее время с еще не прибывшими клиентами. Зачастую именно разнообразие фауны в Одре привлекает жителей Европы в небольшую деревню. Бугай надеется, что пострадала только обитавшая близко к поверхности рыба, однако до сих пор никто не знает, как обстоят дела на дне реки.

Фотограф из Видухова Петр Позналь снимал мертвую рыбу и процесс очищения реки. Он всю жизнь фотографировал природу вокруг Одры, но после произошедшего знакомая местность сильно изменилась. Таких кадров, как прежде, Позналь не сможет сделать еще несколько лет, пока не восстановится разрушенная экосистема.