Власти стран Европы будут сами распоряжаться отнятой у россиян валютой

Представитель Еврокомиссии (ЕК) по финансовой стабильности и услугам заявил, что ЕК оставляет право за национальными властями решать, как распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой. Об этом сообщает РБК.

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«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», — пояснили в ЕК.

Как следует из ст. 5i регламента Совета ЕС, «запрещается продавать, поставлять, переводить или вывозить банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Банк России, для дальнейшего использования на территории страны».

При этом данное правило не касается использования валюты в личных целях для граждан, которые направляются в Россию, или членов их семей. Кроме того, есть исключение для дипломатов, но в этом случае денег должно быть столько, чтобы покрыть потребности во время поездки.

При этом ЕК уточняет, что личное использование валюты исключает любой коммерческий интерес.