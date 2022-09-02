Испытание на выносливость: НАТО предсказало Западу «тяжелую зиму»

Страны НАТО не являются участниками конфликта на Украине, но «обязаны помогать» Киеву, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

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Джоанэ подчеркнул политическую решимость Запада, но указал на «трудности в оборонной промышленности», призвав «создавать новую индустриальную базу на уровне всего» НАТО, чтобы «более правильно распределить производственные и экспортные мощности». «Из стран, где есть развитая оборонная промышленность, в страны, которые нуждаются в переходе к современной оборонной индустрии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Digi24.

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Заместитель генсека НАТО заявил: «Мы обязаны помогать Украине, защищать союзников и не способствовать эскалации конфликта между НАТО и Россией». При этом он подчеркнул, что НАТО «не является участником и не будет участником этого конфликта».

Он с сожалением отметил, что НАТО «не видит шансов на политическое урегулирование этого конфликта», предвидя «продолжительную войну, войну на износ, войну логистики». По его словам, таков «сценарий, который прогнозирует» НАТО «в предстоящие месяцы, в том числе в холодные зимние месяцы». Джоанэ призвал «называть вещи своими именами», заявив, что «следующие несколько месяцев и тяжелая зима станут для Запада испытанием на выносливость».

По его словам, специальная военная операция России «ведет к изменению порядка европейской безопасности». Джоанэ указал на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в Праге, согласно которому «центр тяжести в Европе смещается на восток». Как заявил Джоанэ, «в свободном переводе это означает, что такие страны, как Польша и Румыния, становятся странами с намного большим политическим и стратегическим весом».