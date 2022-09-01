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26 минут назад

Израильские истребители атаковали аэродромы в Сирии

Елена Прошина

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Егоров сообщил, что 8 израильских тактических истребителей F-16 ВВС нанесли удары по аэродромам Нейраб и Дювали в Сирии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Израильские истребители атаковали аэродромы в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Егорова, тактические истребители не пересекали границы воздушного пространства Сирии, а использовали управляемые ракеты и авиабомбы. Сообщается, что сирийские ПВО смогли сбить три выпущенные ракеты.

В результате атаки пострадали пять сирийских военных, был уничтожен антенный пост ЗРК C-125 и два военных склада. Кроме того, в аэропорту Нейраб удары истребителей повредили нерабочую ВПП.

Напомним, что это не первая ракетная атака по Сирии за последнее время. 31 августа сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

В мире,Армия,Олег Егоров,
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