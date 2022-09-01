Зеленский упразднил делегацию Украины из трехсторонней контактной группы

Глава Украины Владимир Зеленский издал указ об упразднении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, в задачу которой входило урегулирование ситуации на востоке страны. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в состав группы входили представители России, Украины и ОБСЕ. Деятельность организации позволила достичь договоренностей между сторонами о мирном урегулировании и прекращении огня на Донбассе. В результате были подписаны так называемые «Минские соглашения».
Указ был размещен в четверг, 1 сентября, на официальном сайте главы государства.
По данным агентства, принятое Зеленским постановление отменило действие шести предшествующих указов, принятых в 2020-2021 годах. Они регулировали работу делегации Украины в контактной группе, а также регламентировали ее состав.