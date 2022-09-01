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24 минуты назад

Зеленский упразднил делегацию Украины из трехсторонней контактной группы

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский издал указ об упразднении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, в задачу которой входило урегулирование ситуации на востоке страны. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский упразднил делегацию Украины из трехсторонней контактной группы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в состав группы входили представители России, Украины и ОБСЕ. Деятельность организации позволила достичь договоренностей между сторонами о мирном урегулировании и прекращении огня на Донбассе. В результате были подписаны так называемые «Минские соглашения».

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Указ был размещен в четверг, 1 сентября, на официальном сайте главы государства.

По данным агентства, принятое Зеленским постановление отменило действие шести предшествующих указов, принятых в 2020-2021 годах. Они регулировали работу делегации Украины в контактной группе, а также регламентировали ее состав.

В мире,Владимир Зеленский,ОБСЕ,
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