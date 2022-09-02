Блинкен обвинил Пекин в геноциде

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Блинкен заявил, что доклад «углубляет и вновь подтверждает наличие» у американской стороны «серьезной обеспокоенности продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности», которые власти Китая «совершают в отношении уйгуров» и «других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», передает ТАСС.

Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с партнерами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто, по мнению США, нарушает права человека в СУАР. США требуют предоставить «независимым следователям полный и беспрепятственный доступ к Синьцзяну, Тибету и по всей КНР».

Пекин отверг выводы УВКПЧ. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал доклад «лживым винегретом» и «политическим инструментом, при помощи которого США и Запад пытаются сдерживать Китай».