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1 час назад

Блинкен обвинил Пекин в геноциде

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

США приветствуют новый доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, обвинив Китай в геноциде.

Блинкен обвинил Пекин в геноциде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блинкен заявил, что доклад «углубляет и вновь подтверждает наличие» у американской стороны «серьезной обеспокоенности продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности», которые власти Китая «совершают в отношении уйгуров» и «других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», передает ТАСС.

Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с партнерами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто, по мнению США, нарушает права человека в СУАР. США требуют предоставить «независимым следователям полный и беспрепятственный доступ к Синьцзяну, Тибету и по всей КНР».

Пекин отверг выводы УВКПЧ. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал доклад «лживым винегретом» и «политическим инструментом, при помощи которого США и Запад пытаются сдерживать Китай».

Напомним, западные страны резко критикуют Китай за ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, как утверждается, власти подавляют права местных мусульман-уйгуров. На Западе предлагают объявить действия Китая геноцидом.

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