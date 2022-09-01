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1 час назад

В Босфорском заливе село на мель судно с грузом украинского зерна

Илья Родин

Сухогруз Lady Zenma, на борту которого находится украинская агропродукция, сел на мель в Босфорском проливе. Из-за инцидента приостановление движение судов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу береговой охраны Турции.

Движение судов в Босфорском заливе приостановлено из-за ЧП
Фото: ReutersReuters

По данным ведомства, грузовой корабль сел на мель вследствие отказа рулевого механизма. Он осуществлял переход из одного из украинских портов в Стамбул.

Одно судно с зерном не смогло покинуть украинский порт

На место происшествия были направлены пять буксиров и два катера, уточнили в береговой охране.

Lady Zenma вместе с другими судами, осуществляющими вывоз сельхозпродукции с Украины в рамках «продуктовой сделки», вышла из порта 30 августа, сообщает Telegram-канал Readovka.

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