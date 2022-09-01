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1 час назад

Неизвестные избили брата президента Чили

Lenta.ruиещё 1

Группа неизвестных напала на брата президента Чили Габриэля Борича Симона. Об этом сообщили Университет Чили и радио BioBioChile.

Неизвестные избили брата президента Чили
Фото:  Ivan Alvarado / Reuters Ivan Alvarado / Reuters

Инцидент произошел в четверг, 1 сентября, в середине дня, рядом со зданием вуза. Группа неизвестных избила Симона Борича, а также Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа. Пострадавшие госпитализированы.

Задержаны три человека. Причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что президент Чили Габриэль Борич поселился в гетто ради того, чтобы улучшить условия жизни в нем. Он переехал в один из самых криминальных районов Сантьяго — Юнгай. Местные жители заметили улучшение ситуации. На улицах все чаще стали появляться полицейские машины, а торговцы наркотиками ушли с привычных точек подальше от места, где живет президент.

35-летний социалист Габриэль Борич одержал победу на президентских выборах в Чили в декабре прошлого года. Он представляет левые силы страны, выступает против неолиберальной экономической политики и обещает поднять минимальную зарплату в Чили. Молодой президент был активным участником студенческих протестов.

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