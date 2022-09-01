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1 час назад

Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания

Елена Прошина

В пресс-службе Бундестага заявили, что Президент Бербель Бас почтит память экс-президента СССР Михаила Горбачёва минутой молчания, которая пройдёт 7 сентября. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Бундестага.

Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Бундестага Бербель Бас отдаст дань уважения выдающейся деятельности бывшего президента СССР Михаила Горбачева перед началом общих дебатов в Бундестаге в среду, 7 сентября. В честь ушедшего из жизни будет объявлена минута молчания», – говорится в сообщении.

30 августа Михаил Горбачёв умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Ранее стало известно, что церемония прощания с первым и единственным президентом СССР состоится в Колонном зале 3 сентября. Доступ к церемонии будет открыт для всех желающих, но её продолжительность была сокращена на два часа от заявленной изначально .

В мире,Михаил Горбачев,Бундестаг,
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