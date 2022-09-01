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1 час назад

В Молдавии выступили за сохранение диалога с Россией

Lenta.ruиещё 1

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республики не должна обрывать связи с Россией из-за ситуации на Украине. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу N-4.

В Молдавии выступили за сохранение диалога с Россией
Фото: Vladislav Culiomza / ReutersVladislav Culiomza / Reuters

По его словам, страна-член СНГ также не должна поддерживать антироссийские санкции.

«Дверь для диалога с Россией должна оставаться открытой. Почему Венгрия — член НАТОНАТО, Сербия смогли договориться по приемлемой цене на газ, а мы нет?.. А в это время Молдавия — член СНГ, нейтральная страна, поддерживает антироссийские санкции? На что рассчитывает нынешняя власть?» — задался вопросом экс-глава республики.

Ранее в августе действующий президент Молдавии Майя Санду высказала мнение, что Додон поддержал бы российскую спецоперацию на Украине. Как считает Санду, если бы экс-лидер был нынешним главой Молдавии, то он бы «помог России» в проведении специальной военной операции на Украине. В ответ на это обвинение бывший лидер страны посоветовал главе государства «прекратить заниматься популизмом», заявив, что в случае своего президентства обеспечил бы мир в Молдавии и уберег бы ее от острого экономического кризиса.

В мире,Игорь Додон,НАТО,
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